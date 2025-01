"Soggetti pericolosi nel locale", il questore chiude un bar in centro

Il questore di Fermo ha disposto la sospensione temporanea di un bar ubicato in largo Alvaro Valentini, luogo meglio conosciuto da chi lo frequenta come "piazzetta", imponendo la chiusura del locale per 10 giorni. Il provvedimento è stato notificato al titolare nel pomeriggio di ieri ad opera dei poliziotti della Divisione amministrativa della questura. I costanti controlli svolti dalle forze di polizia disposti in sede di Comitato dell’ordine e della sicurezza pubblica, presieduto dal prefetto, che hanno interessato anche altri esercizi pubblici della provincia, hanno infatti portato all’identificazione, all’interno del locale, di pregiudicati, alcuni dei quali considerati pericolosi, tanto da essere necessaria la sospensione dell’esercizio commerciale.

Nello specifico, i controlli serali delle forze dell’ordine hanno permesso di riscontrare la presenza di persone dedite al consumo di sostanze stupefacenti, talora anche all’interno del locale, come testimoniato dai relativi rinvenimenti. Sono altresì stati identificati e sanzionati per detenzione di sostanza stupefacente alcuni avventori del locale, segnalati dall’unità cinofila della Guardia di Finanza di Fermo.

Al termine dell’iter previsto dalle normative vigenti, il questore di Fermo ha disposto la chiusura del locale, a causa della accertata, continua frequentazione da parte di soggetti con precedenti penali e di polizia. Questo provvedimento ha lo scopo di garantire la sicurezza dei cittadini ed ha la funzione di produrre un effetto dissuasivo su soggetti pericolosi, i quali da un lato sono privati di un luogo di abituale aggregazione e, dall’altro, vengono avvertiti che la loro presenza in tale luogo è oggetto di attenzione da parte delle autorità preposte a far rispettare le leggi e a garantire dunque un territorio più controllato.