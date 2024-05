Soggiorno estivo alla terme per anziani

Il Comune organizza il soggiorno estivo per anziani a Darfo Boario Terme (BS) dal 2 al 16 giugno per 15 giorni (14 notti) per un numero minimo di 25 posti. Possono presentare domanda gli anziani residenti che hanno compiuto o compiranno 60 anni nel 2024, fatta salva l’inseparabilità del nucleo familiare, laddove per uno dei coniugi non sussista questo requisito. Solo in caso di posti disponibili, dopo aver soddisfatto le domande dei residenti, saranno accolte quelle dei non residenti. Il soggiorno avrà luogo nell’hotel Aprica. Il costo dell’intera permanenza, comprensivo della tassa di soggiorno, é di 616 euro per sistemazione in camera doppia. In alternativa potrà essere richiesta la singola per la quale è previsto un supplemento di 10 euro al giorno con pagamento da effettuare direttamente in hotel. Il servizio di trasporto A/R alla località designata sarà a cura dell’Amministrazione. Per usufruire delle cure termali è necessario munirsi Soltanto della richiesta del medico curante o dello specialista, formulata su ricettario regionale. Gli interessati dovranno compilare un modulo a disposizione nello sportello dei Servizi Sociali situato nel cortile delle Magnolie: lunedì, mercoledì e giovedì dalle 10 alle 13 ed il martedì dalle 15.30 alle 17.30. La domanda dovrà essere consegnata all’Ufficio protocollo del Comune in Viale della Vittoria entro e non oltre le 13 del 17 maggio. In caso di domande superiori ai posti disponibili, le ammissioni avverranno secondo l’ordine di arrivo al protocollo.