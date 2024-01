Sold out per Vito Mancuso

La sala John Lennon di Grottazzolina completamente gremita, ha ospitato venerdì sera la rassegna ‘Parlare Futuro’ con l’ospite Vito Mancuso, promossa dall’Amministrazione comunale in collaborazione con la Pro Loco, offrendo al pubblico una riflessione di carattere intimo e personale sull’emotività e la gioia. Dopo il saluto del sindaco Alberto Antognozzi, che ha ribadito il valore della cultura, è iniziata la lezione del teologo e filosofo Mancuso, che ha interagito con il pubblico. "La presenza umana si onore rivolgendosi alla sua interiorità – spiega Vito Mancuso – per la mia professione assegno molta importanza alle parole e alle persone, come esseri umani l’attenzione è la forma di energia più raffinata che possiamo produrre. Ci sono tanti modi per chiamare la propria interiorità, io a questa mi rivolgo. La vita e un dono meraviglioso, ma vitalità significa anche agire. Gli scienziati concordano sulla visione scientifica della vita, ma si dividono nel modo di interpretarla".