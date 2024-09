Solgas e Croce Verde: "Sempre vicini ai cittadini"

È Campiglione un secondo cuore della città, il quartiere che più cresce e che ha i più grandi progetti di sviluppo. Ha senso dunque che nasca qui un secondo punto vendita e informazioni della Solgas, un altro spazio che dimostra come il punto forte della società partecipata dal comune, con il socio privato Sgr, sia proprio la prossimità ai cittadini: "Qui non c’è un anonimo call center che magari risponde dall’Albania, sottolinea con orgoglio il sindaco Paolo Calcinaro, Ci sono persone vere che sanno spiegare e offrire un servizio. Siamo a Campiglione, nel cuore del quartiere che più cresce ma senza niente togliere al centro città. Non solo elettricità e luce ma anche efficientamento termico e energetico per case e imprese: e soprattutto la possibilità di confrontarsi con persone e non call center, con operatori propri concittadini e se vai con Solgas, ritorna tutto alla nostra comunità". Un impegno iniziato con l’ex amministratore Filippo Ercoli e proseguito con Emanuele Corradi, oggi in sinergia con l’a.d. della Sgr, Demis Diotallevi. I locali di via Prosperi sono in condivisione con la Croce Verde che pure apre qui un servizio importante: "Faremo a novembre una grande festa con il taglio del nastro, spiega il presidente Emanuele Del Moro: un poliambulatorio che risponde alle esigenze delle persone che incontriamo. Spesso ci fanno capire che dopo un ricovero o dopo un problema di salute non hanno punti di riferimento sanitari, non trovano infermieri per piccole medicazioni ad esempio. Qui faremo questo, daremo risposte alle persone che ci potranno contattare per telefono, per mail, di persona allo sportello". Un cardiologo e un fisioterapista hanno già aderito al progetto ma ci sono spazi anche per altri professionisti: "Noi abbiamo quattro ambulatori medici e poi spazi per infermieri e per oss, prosegue Del Moro, è una nuova sfida che affrontiamo sempre con lo stesso spirito che ci anima, quello di offrire un servizio sanitario di prossimità". Per partire sarà un servizio a pagamento ma non si esclude che si possa arrivare ad un accreditamento che consenta di coprire le spese: "La Croce Verde si mette in gioco con la competenza e la preparazione di sempre, con la sensibilità che contraddistingue tutti i volontari e i dipendenti, commenta il Calcinaro, è un volontariato di qualità che porta a Campiglione uno spazio unico". Sono 17 i dipendenti della Croce Verde che supportano il lavoro dei circa 200 volontari, un mondo intero che fa dell’aiuto agli altri un lavoro vero e qualificato. La stessa filosofia che muove la Solgas, nata come società comunale per la fornitura di gas, in parte privatizzata senza perdere la sua anima, vicina alle persone.

Angelica Malvatani