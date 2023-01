Solidarierà agli ucraini in guerra Sorbatti dona 20mila capi tra cappelli, guanti e sciarpe

Il territorio Fermano è vicino alla popolazione in difficoltà dell’Ucraina. Nei giorni scorsi il cappellificio Sorbatti di Montappone ha donato fra cappelli, guanti e sciarpe circa 20.000 pezzi che saranno consegnati alle popolazioni colpite dal conflitto. "Grazie alla Cna di Fermo e alla Caritas – dichiara l’imprenditore Attilio Sorbatti, presidente della filiera moda della Cna Federmoda – sono riuscito nel mio desiderio di donare quanto possibile a chi sta affrontando le grandi difficoltà causate dalla guerra in corso in Ucraina. Ringrazio di cuore i responsabili della Comunità Ucraina Marche di Jesi che si sono subito attivati per ritirare la fornitura". Si tratta in particolare di cappelli, scarpe e guanti invernali, da adulto e bambino, che torneranno molto utili specie in questo momento anche perché in molte città mancano anche corrente e riscaldamento.

"L’inverno in questa parte dell’Europa dura fino a maggio – continua Sorbatti –. Sono in costante contatto con la Comunità Ucraina Marche, che mi ha già riferito che la donazione si trova al momento ad Ancona, gestita dalla Protezione civile, per essere smistata, selezionata e caricata sui mezzi disponibili al viaggio verso le città ucraine in difficoltà".

a. c.