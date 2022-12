Solidarietà dal Rotary Risorse e alimenti per ’Il Ponte’

Una vicinanza doverosa che si rinnova, un anno dopo l’altro. Il Rotary di Fermo torna a manifestare solidarietà a chi vive in condizioni di disagio, portando risorse e alimenti alla mensa del Ponte, un dono importante che consentirà di sostenere l’attività della mensa sociale per un po’ di tempo. "E’ una vicinanza costante quella che sentiamo dal Rotary, ha sottolineato il presidente del Ponte Silvano Gallucci, abbiamo bisogno di amicizia, di affetto, dell’attenzione del territorio e il club fermano non ci fa mai mancare un sostegno". Il presidente del club di quest’anno, Paolo Pazzi, è passato alla mensa insieme con Stefania Scatasta, Marzia Marchionni, Francesco Amici, per un dono fatto col cuore, ha ribadito: "Il cuore del nostro impegno è proprio quello di metterci a disposizione del territorio, per dare sollievo e sostenere le fragilità. Il Ponte è un luogo di solidarietà vera e concreta, doveroso e scontato essere qui, durante queste feste di Natale, con tutte le possibilità che abbiamo". Dietro le quinte dell’associazione ci sono come sempre Franca e Piera e tutti i volontari che si danno il cambio per cucinare, gestire il guardaroba e le docce, trovare soluzioni per chi è in indigenza. Si avvicinano tante famiglie, persone che finora hanno retto e che improvvisamente si trovano in povertà, con il disagio che tutto questo comporta. Una mano sulla spalla può fare la differenza, quando si perde tutto.