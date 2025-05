Solidarietà ma anche comicità con ‘Li Rmasti’

Una serata di comicità all’insegna della solidarietà. La compagnia ‘Li Rmasti’ di Falerone mercoledì 7 maggio alle 21,30 si esibirà presso il Teatro di Porto San Giorgio, con la commedia ‘e’ jita ve che è femmana…’ per una serata di beneficenza per il reparto di Neurologia dell’ospedale ‘Murri’ di Fermo. "Cerchiamo sempre di regalare sorrisi al nostro pubblico – racconta Matteo Colibazzi, regista e presidente della compagnia teatrale - la felicità è fatta di attimi di dimenticanza, e questa volta far sorridere ha un valore doppio". L’iniziativa è stata subito accolta positivamente dall’Ast di Fermo che ne ha dato il patrocinio, ma soprattutto dal direttore Patrizio Cardinali, si è subito mosso per agevolare al meglio l’organizzazione della serata. Il ricavato servirà all’acquisto di un ecografo per la misurazione del residuo urinario in vescica di un paziente neurologico. La compagnia nell’occasione ha voluto ringraziare il Comune di Porto San Giorgio per aver concesso l’uso del teatro, e di tutto il personale che a vario titolo si sta adoperando al fine di rendere l’evento un momento di allegria, ma prezioso per il territorio. Per info e prenotazioni è possibile contattare il numero 333-6706286.