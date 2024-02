"Solo 4 iscritti, ecco perché il corso non c’è"

La problematica sollevata dal genitore che ha iscritto la sua terzogenita alla primaria al tempo normale dell’Isc ‘Montalcini’ e che, dinanzi a un numero esiguo di richieste (10) per formare una prima classe, si è trovato a dover scegliere trasportare la figlia in altra scuola (la ‘Collodi’ ora trasferitasi a Cretarola, o alla ‘De Amicis’ a Marina Picena, usufruendo, pagando, del trasporto scolastico) o farle fare il tempo prolungato (con servizio mensa, a suo carico) deve essere stata sollevata anche nell’altro Isc, visto che la dirigente della Rodari – Marconi, Ombretta Gentili, ha voluto prendere una ferma posizione sulla problematica. In questo caso, "gli iscritti al tempo normale sono solamente 4 alunni. Alla luce delle scarsissime iscrizioni e, seguendo la normativa di legge che prevede che ‘le sezioni della scuola primaria sono costituite con un numero minimo di 15 e un massimo di 26 alunni, salvi i casi di presenza di alunni disabili ed eventuali iscritti in eccedenza dovranno essere ridistribuiti tra le diverse sezioni della stessa scuola, senza superare il numero di 27 alunni per sezione’, si è proposto alle famiglie, la possibilità di frequentare il tempo normale nella primaria ‘Martiri’, dello stesso istituto". La Gentili fa notare che la distanza tra le due scuole è di "solo 5 minuti di auto, 15 minuti a piedi, soli 1,5 chilometri. I genitori hanno accettato consapevoli della non possibilità di attivare una classe con soli 4 alunni". La chiosa della Gentili: "E’ assurdo, a volte, il comportamento dei genitori che si rifiutano di accettare e comprendere ciò che appare chiaro, trasparente, confermato dalla norma. Nel mondo della scuola, per il personale è diventato veramente difficile lavorare. Giungono in segreteria richieste continue senza un senso alcuno. Siamo dinanzi a una società completamente ‘persa’ e la scuola ne risente profondamente".

Mc