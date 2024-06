Solstizio d’estate nella natura. Yoga e sport alla Fattoria sociale

Il solstizio d’estate è un momento da vivere all’aria aperta, è una festa che parla di profumi e di sere sotto le stelle. Il posto migliore dove trascorrere una giornata nella natura è la fattoria sociale Montepacini che per il 22 giugno, giorno del solstizio d’estate appunto, propone una giornata magica, all’insegna dello sport e del respiro. La fattoria moltiplica i suoi eventi aperti a tutti, spiega il responsabile Marco Marchetti: "Abbiamo bisogno che la cittadinanza supporti il nostro progetto che è biologico e sociale insieme, inseriamo al lavoro persone svantaggiate e insieme ci prendiamo cura del territorio, di questo luogo, della sua storia. Sabato racconteremo tutto questo".

Dietro ai fornelli come sempre cisaranno lo chef Aurelio Damiani con Mafugi Hydara, in cucina e in sala i ragazzi di Montepacini. Il programma è estremamente ricco: si comincia la mattina presto alle 8 con la pedalata del Cai di Fermo, all’ex ex stazione Molini/Conceria, con bici Gravel e MTB su percorso di 70 chilometri con dislivello 800 metro su strade bianche e asfalto. A conclusione della pedalata, alle ore 13.30, sarà possibile per chi parteciperà godere di un momento di ristoro sull’aia della Fattoria (Se si desidera ricevere informazioni per partecipare alla Pedalata si può contattare telefonicamente il 347.3622388 ( Mauro Testatonda).

Dopo il pranzo, il pomeriggio si vivrà un momento di yoga, nello specifico come pratica di accoglienza. Si potrà praticare direttamente sul prato della Fattoria, dove Elisa Barbera e Lidia Martorana guideranno nella pratica dello yoga. Si tratta di una scelta non casuale: questa prarica nel giorno in cui si saluta l’estate è il respiro più giusto e naturale da vivere. La partecipazione è libera e gratuita, portando un tappetino e il desiderio di praticare all’aperto insieme ad altre persone con la guida delle due esperte insegnanti. Ma la magia di questa giornata non si ferma qui, a partire dalle ore 20.00 della sera fino al calar del sole i presenti potranno godere del Concerto al tramonto del Maestro Francesco Di Rosa, primo oboe solista dell’Accademia nazionale di Santa Cecilia, accompagnato per l’occasione dall’Ensamble Brancadoro, Roberta Di Rosa al violino, Fabio Cappella alla viola e Andrea Agostinelli al violoncello. A seguire, sarà possibile cenare sull’aia con il Maestro Francesco De Rosa. Per informazioni e prenotazioni per la cena 333.4401518. L’invito è per una giornata speciale , una giornata che è un richiamo ai ritmi lenti della natura, della calma e dello sport praticato respirando benessere.

Angelica Malvatani