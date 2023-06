Soluzione alternativa, tempi stretti

Sono sempre più stretti i tempi in cui l’amministrazione è chiamata a decidere dove collocare la popolazione scolastica delle scuole medie e della primaria, che dovrà emigrare dal complesso ‘Bacci’ e restare altrove in attesa che l’attuale edificio scolastico venga demolito e ricostruito con gli 11 milioni di euro di fondi del Pnrr. Stando a indiscrezioni, risulta che, alle tante soluzioni ipotizzate negli ultimi mesi (ex distretto sanitario, bocciofila, ex Pretura) se ne sono aggiunte altre due: il palazzo Bartolucci oppure ricorrere all’affitto di container da collocare magari vicino all’area di sgambamento (in un terreno di proprietà del Comunedove sarebbe agevole anche il collegamento delle utenze. Riguardo la prima ipotesi, prima di prendere una qualsiasi decisione, è necessario che l’amministrazione si confronti con la proprietà (le Suore della Riparazione della casa madre di Milano con cui pare ci siano già stati dei contatti) per raggiungere un accordo sul quantum da impegnare per la locazione di quegli spazi. Sono stati anche acquisiti dei preventivi per container o strutture simili da destinare alle sole scuole medie. In entrambe le soluzioni si tratterebbe di prendere degli spazi in affitto (via ritenuta prioritaria rispetto a lavori di adeguamento di altre possibili sedi, come sarebbe nel caso dell’ex distretto sanitario) per cui prima di ogni decisione, l’amministrazione preferisce fare quattro conti e, perché no, valutare la possibilità che grazie al decreto ministeriale in cui si prevedono ristori, sia pure parziali, per i Comuni che devono sostenere i costi degli affitti per delocalizzare le scuole, l’impegno di spesa previsto possa essere supportato in maniera significativa. Altrimenti, si tratterà di fare altre valutazioni su dove e come reperire le risorse necessarie che sono comunque a carico dei Comuni. In attesa di un quadro più preciso, dunque, gli amministratori comunali stanno prendendo tempo anche se pare assodato che la soluzione al trasferimento degli studenti sia comunque delineata e, al momento, risulta ristretta a queste due opzioni.

Marisa Colibazzi