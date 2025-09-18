Sondaggio tra i turisti: ecco cosa piace

Il sondaggio avviato dall’Amministrazione di Amandola sull’estate appena trascorsa mette in evidenza le cose che funzionano e quella su cui è necessario migliorare. Si tratta di una novità lanciata dal sindaco Adolfo Marinangeli per fare un po’ il punto della situazione sulla stagione estiva sotto il profilo turistico, un sondaggio da svolgere attraverso un semplice applicazione, facile da compilare sono sufficienti circa 2 minuti si può compilare sia in forma anonima che lasciando il suo indirizzo di posta elettronica, ma rappresenta un primo dato di confronto sull’estate 2025 ormai agli sgoccioli. "L’ultima volta che ho visionato i risultati – commenta il sindaco Adolfo Marinangeli – erano stati interamente compilati 126 questionari, la maggior parte sono anonimi, ma ci sono diversi partecipanti che comunque hanno voluto lasciare un recapito mail. C’è invece una certa varietà fra i partecipanti, cittadini amandolesi, residenti dei comuni limitrofi e turisti in visita. La stagione diciamo si può collocare con un segno positivo anche se le presenze si sono concentrate nel mese di agosto, mentre luglio ha registrato presenze minori. I servizi sembrano incontrare le esigenze dei fruitori".

Questi sono i primi dati da osservare prima di addentrarsi in quella mole di dati che serve appunto a stabilire il gradimento degli eventi che sono stati proposti nel corso degli ultimi mesi. "Possiamo affermare che gli eventi più apprezzati sono quelli consolidati nel tempo – continua Marinangeli – che ormai fanno parte della tradizione e sono immancabili. Al vertice del gradimento ci sono la Festa del Beato Antonio con la rievocazione ‘Le canestrelle’ e il concerto di fine estate; seguono le due grandi cene evento: la ‘cena longa’ e la ‘cena al contrario’. Fra le nuove proposte che sono state allestite quest’anno, hanno travato il favore del pubblico le serate spettacolo con Cesare Catà, la nuova rassegna di musica classica, la Summer School che di anno in anno raccoglie sempre maggiori consensi. Turisti e cittadini secondo i loro gusti, ci hanno inviato anche qualche suggerimento, anche diciamo tutte possono annoverarsi su un filone a carattere culturale: una rassegna di teatro, serate danzanti in piazza e altro ancora. Saranno elementi utili su cui riflettere in vista della prossima estate". I sondaggi, stanno ancoro proseguendo e potrebbero fornire nuovi spunti per rendere più ricca l’estate 2026.

Alessio Carassai