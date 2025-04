Sonepar Padova domina Yuasa Battery 3-0 in Superlega, Antonov celebra 400 gare

Sonepar Padova 3Yuasa Battery 0

SONEPAR : Stefani 15, Masulovic 1, Mayo Liberman 15, Diez (L2) ne, Falaschi 2, Polo 7, Plak ne, Toscani (L1) 57% (36% perf.), Galiazzo 1, Pedron, Orioli 10, Porro ne, Truocchio 7, Crosato ne. All. Cuttini

YUASA BATTERY GROTTAZZOLINA: Zhukouski ne, Antonov 7, Cubito, Vecchi (L2) ne, Bardarov 1, Demyanenko 4, Mattei 5, Comparoni ne, Petkovic ne, Marchiani 1, Cvanciger 12, Tatarov 9, Marchisio (L1) 36% (14% perf.). All. Ortenzi.

Arbitri: Rossi - Scotti

Parziali: 25-22 (28’), 25-19 (24’), 25-17 (21’)

Note: spettatori 2158. Padova: 16 errori in battuta, 8 ace, 7 muri vincenti, 62% in ricezione (34% perf), 64% in attacco. Grottazzolina: 10 errori in battuta, 4 ace, 3 muri vincenti, 37% in ricezione (9% perf), 48% in attacco.

Senza Petkovic, Zhukouski e Comparoni fermi ai box una Yuasa Battery con poco smalto cede 3-0 in casa di Padova, trovandosi subito a rincorrere senza mai riuscire ad essere realmente in gara. Quarto incrocio stagionale tra Sonepar e Yuasa con Paqdova alla fine impatta le vittorie, ora sono due per parte nella giornata in cui Oleg Antonov festeggia le 400 gare in Serie A di cui 332 in Superlega. Incerottata la Yuasa che tiene abbastanza il passo nel primo parziale per poi scendere nel corso dei tre parziali. Inizia la gara la Yuasa con Marchisio in palleggio, opposto Cvanciger, Antonov e Tatarov in banda, Mattei e Demyanenko al centro con Marchisio libero. Equilibrio in avvio con Padova che allunga a 12 con Truocchio con Falaschi che spinge sempre al centro quando può. Stefani allunga sul 15-11 e si dimostra decisivo con 7 punti nel parziale per lui, chiudendo anche in parallela il 25-22 che vale il parziale. Non inizia meglio il secondo per Grotta subito a rincorrere e sempre con Padova che spinge bene al servizio e la ricezione Yuasa ne soffre chiudendo alla fine il match con il 9% di perfette. Mayo Liberman è protagonista con l’ace del 19-14 e una percentuale in attacco super che lo porterà a diventare Mvp a fine gara. Secondo parziale che si chiude 25-19.

Ancora Sonepar in avanti nel terzo set dove, intorno alla metà, coach Ortenzi concedi minuti a Bardarov richiamando un Anatonov non al meglio della condizione. Il gap diventa molto ampio con il 17-10 prima del primo punto di Bardarov in un set che scivola verso la fine sempre con Liberman in evidenza e l’ultimo punto messo a segno dal 2005 e neo entrato Galiazzo.