Sono aperte le iscrizioni al ‘Torneo Uml’

Partirà ufficialmente il 27 giugno presso l’impianto sportivo Europa di Montappone il ‘Torneo Uml’ giunto quest’anno alla settima edizione, sono partite le iscrizioni. Una manifestazione molto apprezzata e partecipata da molti appassionati di calcio del territorio, non è un caso che al torneo di calcio a 5, si iscrivano anche formazioni provenienti da fuori provincia. Il torno è diventato un appuntamento fisso dell’estate montapponese e della media Valtenna grazie alla sua formula che ha fatto subito breccia nel popolo degli appassionati.

Infatti, durante le partire gli spettatori possono usufruire della cronaca in chiave anche molto goliardica di tutte le partite, ad arricchire l’esibizione, le azioni più bella saranno subiti riproposte al pubblico presente grazie al maxi schermo istallato a bordo campo. A questo si aggiunge una ricco montepremi, in buoni acquisto per le formazioni che si piazzare anno ai primi posti della competizione.

Una torneo che piace e che animerà le calde serate estive di Montappone fino al 27 luglio, data fissate per le finali valevoli per il 3° e 4°, ma soprattutto per il 1° e 2° posto. Una bella occasione per praticare una sana competizione sportiva, ma anche per divertirsi.