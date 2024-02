"Sono figli della pandemia. Faticano a relazionarsi e vogliono sentirsi grandi"

Il dolore dei piccoli arriva alla comunità del Sagrini, è osservatorio privilegiato per il disagio dei giovanissimi. Il responsabile è Riccardo Sollini che spiega come i ragazzi oggi manifestino segni di sofferenza anche in tenera età e tendono ad abusare delle sostanze per manifesta incapacità di affrontare la realtà: "Non mi sorprende la tendenza dei giovanissimi ad ubriacarsi già a 14 anni, si vogliono sentire grandi e hanno una scarsa consapevolezza di quello che succede intorno. Sono i figli della pandemia e fanno fatica a relazionarsi con gli altri, cominciano a parlare dopo aver bevuto due superalcolici". Sollini stigmatizza la leggerezza con cui si somministrano alcoli ai minorenni: "Non è possibile che nel nome del guadagno si passi sopra a tutto, anche la figura del barista ha una funzione non dico educativa ma sociale e civile sì. Così come non si deve abbassare la guardia, come genitori, e dare sempre esempi di coerenza, di affidabilità, di presenza. Non è questione di proibizionismo, occorre spiegare, parlarne, confrontarsi, creare testa e consapevolezza". È un problema grande che sta esplodendo da tempo, Sollini coordina anche comunità per il contrasto alle dipendenze ma ormai il disagio arriva prima dell’abuso di sostanze: "I ragazzi devono reimparare a stare insieme, a costruire una protezione del gruppo che esiste ed è reale. Bisogna guidarli a ritrovare una quotidianità reale che non è quella dei social e dei videogiochi ma parole vere, di gesti, a noi adulti il compito di guidarli perché non estremizzino tutto. Anche per noi operatori è oggi essenziale trovare nuovi metodi di intervento, anche sulle dipendenze, guidarli alla scoperta di emozioni, dare nome e cognome ai sentimenti e costruire capacità relazione. Dobbiamo dare loro strumenti per sopravvivere, per affrontare quello che gli sta intorno, lavorando sulla solitudine che è la cosa peggiore. Purtroppo arrivano da noi quando la situazione è esplosa, è la sostanza che fa esplodere il problema ma noi dobbiamo arrivare prima e trovare parole diverse".

a.m.