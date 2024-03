Sono iniziati i lavori per il nuovo asilo nido di Montegranaro

Sono iniziati i lavori all’asilo nido, in vista della demolizione dell’esistente e della costruzione di un nuovo stabile, moderno, funzionale, da destinare ad un servizio di fondamentale importanza per le famiglie. I primi lavori stanno riguardando lo sgombero dell’attuale edificio, cui seguirà nelle prossime settimane la demolizione della struttura. L’opera, come noto, è finanziata con quasi 2,8 milioni di euro di fondi Pnrr, e 280mila euro di Fondi Opere Indifferibili "che abbiamo ottenuto grazie al decisivo contributo dell’Agenzia Regionale del Demanio" specifica il sindaco, Endrio Ubaldi, e altri 605mila euro da Gse per gli incentivi del conto termico. Sommando queste diverse fonti di finaziamento è stato possibile arrivare agli oltre 3,6 milioni di euro necessari per costruire un nuovo asilo nido, dopo anni in cui non sono mancate le problematiche in ordine alla sicurezza della costruzione esistente. I lavori sono stati appaltati alla Edilzeta spa, impresa proveniente dal ragusano, Secondo il progetto, la nuova struttura avrà una superficie coperta leggermente inferiore rispetto all’attuale, sarà prevalentemente in legno e acciaio, con consumi energetici pari allo 0 grazie a tutta una nuova tecnologia all’avanguardia finanziata dal Gse. Per quanto riguarda i posti, vi potranno essere accolti 80 bambini (fino a 3 anni di età). Quelli attualmente iscritti, stanno frequentando il nido delocalizzato in un’ala della scuola primaria e dell’infanzia di San Liborio.

"Il termine dei lavori è previsto per il 31 maggio dell’anno prossimo e l’auspicio dell’amministrazione comunale – conclude il sindaco Ubaldi – è che i bambini fin dal settembre del 2025 possano iniziare a frequentare il nido nel nuovo edificio". Partiti i lavori al nido, adesso si attende l’inizio dei lavori nel palazzo comunale e intanto è stato pubblicato il bando per i lavori nel palazzo Francescani.

