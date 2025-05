"Sono molto soddisfatto . Accordi? Ne parleremo"

Non può dire di essere pienamente contento di come è andato il voto perché magari sotto, sotto sperava di strappare un biglietto per il ballottaggio, ma Mirco Romanelli sapeva anche che non era un’impresa facilissima tuttavia ammette che "sì, sono molto, molto soddisfatto per questo risultato". E la soddisfazione sta nell’aver rosicchiando voti alla lista ‘Per Sempre Democratici’ (il Pd senza simbolo che l’ha scaricato per andare in coalizione con Rossano Orsili), raggranellando un lusinghiero 18,4%, circa 1480 voti (a scrutinio ancora in corso): "Abbiamo creato un’area di centrosinistra a Sant’Elpidio a Mare che non c’era. Chi ha votato me, ha votato il centrosinistra e quelli che hanno creduto in questo progetto".

Apparentamento o accordi in vista del ballottaggio? "E’ prematuro dire qualsiasi cosa. In questi giorni ci riuniremo con le mie tre liste, ne parleremo ma la coerenza resta la nostra barra dritta da seguire". La sede di Romanelli e di Calcinari sono ai lati opposti della strada e quando Romanelli va a congratularsi col suo competitor, viene accolto da un tripudio di applausi e ringraziamenti dalla coalizione di centrodestra. Infatti con il suo 18% ha dato una bella spinta alla volata di Calcinari: senza di lui probabilmente Orsili sarebbe stato molto più vicino.