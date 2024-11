Sono state consegnate le tre borse di studio nel segno di Amedeo Grilli

Si è sempre speso per i giovani Amedeo Grilli, si impegnava come poteva per il mondo della scuola, per l’università, per il Montani che lo aveva visto studente. Oggi che l’ingegner Grilli non c’è più resta il suo impegno per gli studenti più meritevoli, l’incoraggiamento a proseguire con i sacrifici e lo studio per raggiungere sempre più alti obiettivi. Sono gli ex allievi del Montani che si occupano di portare avanti una tradizione importante, insieme con la Cassa di Risparmio che sostiene tre borse di studio e un premio anche per i docenti che si fanno ricordare. È la dirigente Stefania Scatasta a gestire una mattinata di ricordi e di emozioni, con il cuore sempre dedicato ai ragazzi che si stanno formando oggi, perché riescano a raggiungere i loro sogni. La borsa di studio è andata a Michela Papa, diplomata in chimica, originaria di Tortoreto, a Manuel Cerquetti di Petritoli, perito informatico, E a Sebastiano Partenza che è al quinto anno del Montani, indirizzo automazione, in questi giorni in gita con la classe in Spagna. I docenti che hanno ricevuto il riconoscimento sono Marco Coppelli e Bruno Stortoni oggi in pensione, autori di oltre 30 manuali di elettronica adottati nelle scuole di tutta Italia. Il presidente degli ex allievi, Carlo Labbrozzi, ha sottolineato il valore di momenti come questo, nella volontà di tenere vivo il senso di appartenenza alla scuola ma anche i valori che la sostengono da sempre e che vanno trasmessi ai ragazzi, attraverso l’esempio di persone come Amedeo Grilli. All’evento hanno preso parte anche il sindaco Calcinaro col presidente della Provincia Ortenzi, il vice prefetto Alessandra De Notaristefani, la Carifermo al completo con il presidente Alberto Palma, Giorgio Girotti Pucci per la Fondazione e Ermanno Traini, direttore della Cassa di Risparmio.