"Sono state fatte le analisi del terreno?"

Nessun dubbio sulla bontà del progetto di riqualificazione dell’ex conceria, torna a ribadirlo il presidente di Italia nostra, Giocchino Fasino, che però chiede di nuovo chiarezza sulle questioni ambientali legate a quel sito sensibile: "Italia Nostra non intende mettere in discussione la necessità di riqualificazione dell’area o la bontà del finanziamento ottenuto, purché ciò avvenga rispettando le necessità pubbliche, quelle dei cittadini". Fasino sottolinea che ci sono almeno due aspetti su cui servono risposte precise e circostanziate: "Vista la conclamata presenza di inquinamento sia della matrice suolo (è stata oggettivamente riscontrata la presenza di rifiuti antropici interrati), che della matrice acqua nell’area demaniale posta appena al di fuori dell’area dove sorgeranno attività residenziali, sociali e sanitarie e viene spontaneo chiedersi come mai non sono mai state effettuate indagini indipendenti, accontentandosi dei campioni prodotti dalla società proprietaria dell’area? L’Amministrazione non può ignorare la gravità del problema, dopo avere di recente richiesto, più volte e senza ottenerne, fondi alla Regione Marche ed alla Provincia di Fermo proprio per la bonifica dell’area". E ancora, chiede il presidente di Italia nostra, "visti i lavori attualmente in corso per la realizzazione delle opere di urbanizzazione e di viabilità interna, come sono trattati gli ingenti volumi di terreno che vengono movimentati? Sono stati eseguiti dei campionamenti sulle terre di risulta eventualmente riutilizzate all’interno dell’area o portate all’esterno?".