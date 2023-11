Sono stati inaugurati i due campi al coperto dedicati al padel

Sport come benessere, socialità e sano agonismo, trovano ad Altidona, la realtà di sempre maggiori offerte. Sono infatti stati inaugurati domenica i due nuovi campi da padel, sport emergente adatto per ogni fascia d’età, che va ad arricchire le numerose proposte per i tanti appassionati di attività ludica sportiva, che la città offre a residenti e non. I due campi sono coperti, hanno pareti laterali scorrevoli, sono stati realizzati in tappeti Txt del world padel tour e dotati di illuminazione a led. La buona notizia per gli appassionati e per chi vuole conoscere il padel, sta nel fatto che i campi saranno aperti tutto l’anno (sono infatti dotati di impianto di riscaldamento per giocare al caldo nelle stagioni fredde) con possibilità di richiedere corsi tenuti da Matteo Vittorangeli. Dopo il taglio del nastro del sindaco Giuliana Porrà, la fruibilità dei campi è già prenotabile tutti i giorni dalle 9 alle 24 rivolgendosi all’App ‘Open Beach’.