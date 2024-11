"Sono stati mesi durissimi poi, piano piano, abbiamo cominciato a rimboccarci le maniche, anche i clienti si sono in qualche modo abituati, e si va avanti" dice Caterina Piergentili, titolare della tabaccheria ricevitoria ‘Il Geko’ in pieno centro, a Casette. Per lei il disagio del ponte chiuso è stato doppio: la sua attività è stata fortemente penalizzata ma anche il marito che, al pari di tantissimi altri, lavora sull’altro versante del ponte e, da 5 mesi, deve fare ogni giorno parecchia strada in più, con notevoli maggiori spese che, a fine mese, pesano un bel po’. "Parlano di ristori: ma che devo dimostrare quando il fatturato è calato ma è aumentato tutto quello che c’è dietro?" chiede la Piergentili.