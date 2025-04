Sono stati rinviati alla metà di maggio i festeggiamenti per il santo patrono

Era stato allestito un ricco programma religioso, d’intrattenimento e di socialità, ma in forma di rispetto per la recente scomparsa del Santo Padre Papa Francesco, è stato rinviato. L’associazione feste parrocchiali di Montegiorgio, aveva messo su un bel programma dedicato ad intrattenere la popolazione affinché tornasse ad animare piazza Matteotti per la ricorrenza del santo patrono San Giorgio; tanta gastronomia, spettacoli musicali per tutti i gusti, ma anche passeggiate ambientali e altro ancora. In forma di rispetto per il lutto divenuto di dominio mondiale di Papa Francesco, il programma dei festeggiamenti è stato posticipato con un calendario che riprenderà in larga parte gli appuntamenti allestiti nei giorni compresi fra il 16 e il 18 maggio. Alla fine si potrà si tratta solo di un cambiamento di data che magari sfruttando i tepori primaverili riporterà gente in piazza.