"Sono tuo nipote, mi servono soldi": truffa un’anziana, denunciato

Purtroppo si registrano ancora episodi di truffa. I carabinieri di Montegiorgio hanno denunciato un 25enne campano, autore del reato di truffa ai danni di un’anziana della zona. Il giovane, in concorso con altri soggetti attualmente ancora in via di identificazione, aveva truffato una 88enne contattandola in un primo momento telefonicamente, fingendosi il nipote che stava attraversando delle difficoltà economiche che lo avevano indotto ad avere una posizione di insolvenza nei confronti di un istituto bancario, pertanto al fine di evitare complicazioni che lo avrebbero portato in carcere aveva chiesto all’anziana un aiuto economico.

Ottenuta la disponibilità, il giovane si era recato nell’abitazione della vittima fingendosi un amico del nipote spiegando che era impossibilitato a muoversi e lì era riuscito a farsi consegnare 500 euro in contanti e vari monili in oro per un valore di 3.000 euro. Questo episodio evidenzia l’importanza della presenza costante dell’Arma sul territorio e la necessità di una sinergia attiva con i cittadini. È fondamentale che chiunque sospetti di essere stato vittima di un raggiro o abbia notizie utili a riguardo segnali tempestivamente tali circostanze al numero di emergenza 112. Inoltre, i Carabinieri ricordano che sul web sono già stati diffusi numerosi consigli per prevenire i fenomeni di truffa più diffusi.

Nelle ultime settimane, sono state purtroppo numerose le telefonate di tentate truffe segnalate dai residenti, che ha interessato Montappone, Monte Vidon Corrado, Falerone, Servigliano e anche Montegiorgio.