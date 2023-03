Sopralluogo con gli studenti

Un cantiere vero, per scoprire il mondo del lavoro da protagonisti, grazie ad un rapporto continuo, apprezzato, di valore. È quello tra il Gruppo Comunale di Protezione Civile e l’Itet Carducci Galilei, nei giorni scorsi le classi del triennio del corso Cat (Costruzioni Ambiente Territorio) hanno potuto vivere una vera esperienza sul campo, grazie all’impegno e alla disponibilità dell’architetto Marco Macchini, dell’ingegner Franco Anselmi, entrambi responsabili del reparto tecnici del Gruppo Comunale Protezione Civile e referenti della diffusione della cultura di protezione civile, e del geometra Marco Catini che hanno messo a disposizione degli allievi la loro professionalità, le loro competenze e le preziose strumentazioni. E’ stato possibile realizzare una lezione multidisciplinare all’interno di un cantiere come quello del Fontevecchia: il sopralluogo si è concentrato nella porzione oggetto dei soli lavori strutturali. È stato coordinato dal geometra Lorenzo Paniccià, responsabile comunale della Protezione Civile che, insieme ai volontari Benedetta Recchioni e Roberto Fratalocchi, ha accompagnato gli studenti all’interno del cantiere dell’ex convento domenicano. C’è stato anche il tempo per riflettere sulla sicurezza indispensabile nei cantieri. Un’iniziativa fortemente voluta dalla dirigente scolastica Cristina Corradini e dalla docente Maria Paola Puggioni.