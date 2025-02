Sopralluogo di Comune e Anas per la rotatoria al bivio per Capodarco

Spazi di territorio che hanno bisogno di sicurezza e di una circolazione rapida ee efficace. Per questo si stanno facendo passi in avanti per la realizzazione di una nuova rotatoria nel tratto di strada che da Capodarco scende verso il mare, in località San Michele. Lunedì scorso si è svolto un sopralluogo sul posto, cui hanno preso parte il vice sindaco Mauro Torresi e l’assessore Alessandro Ciarrocchi, insieme all’ingegner Marco Macina dell’Anas. Il sindaco Calcinaro spiega che l’incontro è stata l’occasione utile a rappresentare la necessità di realizzare la rotonda "in considerazione del traffico veicolare che si registra in quel punto, favorire dunque una viabilità più fluida e anche più agevole per il flusso turistico che raggiunge Capodarco o che dal quartiere va verso il mare. Ringrazio gli assessori, l’Anas e la Provincia per aver avviato questa interlocuzione con cui si è recepita l’importanza di quest’opera in quello snodo". "L’iter che dovrà essere seguito è quello della rotonda fra Marina Palmense e Torre di Palme di cui oggi si godono i benefici, spiega il vice Sindaco e assessore alla viabilità Mauro Torresi, la cui realizzazione recepirebbe le richieste dei cittadini che la attendono da tempo, per cui abbiamo avviato subito, come fatto per le altre, un dialogo e incontri con Anas e Provincia che ringrazio per la collaborazione. Un incontro propedeutico alle varie fasi realizzative, per un intervento assolutamente essenziale, necessario e strategico per l’area".

Aggiunge l’assessore all’ambiente Alessandro Ciarrocchi: "Vivendo quotidianamente questa realtà, da residente posso confermare che si tratterebbe di un’opera sicuramente funzionale ad una viabilità scorrevole e sicura in quel bivio che soprattutto nei mesi caldi tende a congestionarsi, vista anche la presenza di esercizi commerciali. In ogni caso l’intero quartiere ne gioverebbe. La partecipazione dell’Anas a questo sopralluogo è stata importante perché è stata presa in considerazione la possibilità di avviare un iter con tutti i dovuti passaggi con gli "attori" coinvolti".