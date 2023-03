Sopralluogo per la piscina riabilitativa

Costruzione della piscina riabilitativa presso l’ex nosocomio di Porto San Giorgio avanti tutta. Eravamo rimasti alla decisione della Regione Marche di inserire il progetto per il suo finanziamento nel Pnrr sanità. Abbiamo notizia che l’ha fatto e che sta seguendo la tempistica obbligatoria per accedere ai fondi Pnrr, cioè entro il 30 giugno di quest’anno chiusura dell’appalto dei lavori che dovranno essere completati entro il 31 marzo 2026. Che tutto stia procedendo in maniera determinata e senza intoppi ce lo conferma l’assessore ai lavori pubblici e vice sindaco Lauro Salvatelli.

"Siccome l’investimento riguarda Porto San Giorgio, siamo stati chiamati in causa – queste le sue parole – e abbiamo eseguito un sopralluogo sull’ex ospedale insieme con la soprintendente regionale a cui la Regione ha chiesto un parere, dato che la zona in cui costruire la piscina è vincolata e siamo stati chiamati anche noi ad esprimere un parere A quel sopralluogo intervenne pure l’Asur". Altro elemento che il vice indaco ci fornisce come indicativo che si sta procedendo senza problemi il fatto che il progetto sia stato già sottoposto al vaglio della conferenza dei servizi. La Regione è stata facilitata ad ottenere il finanziamento del Pnrr poiché il bando favoriva chi avesse progetti pronti. E quello della piscina riabilitativa era prontissimo dal tempo dei tempi. Il servizio riabilitativo funzionante nell’ex ospedale sangiorgese è riconosciuto come molto valido. Lo sarà ancora di più in presenza della piscina, la cui costruzione tra l’altro comporterà il contestuale risanamento di una zona che versa in un grave stato di abbandono. È la cosiddetta ’fossa’: così è stato chiamato lo scavo delle fondazioni per l’ala che doveva sorgere sul lato est dell’ospedale, ma che non è stata mai realizzata.

Di conseguenza lo scavo è rimasto per anni nel degrado, guadagnandosi la denominazione di ’fossa’. Poi è stato coperto, ma la struttura risultante è stata lasciata di nuovo nell’incuria, tra le erbacce e i ferri di armatura. Uno spettacolo indegno ovunque, figuriamoci nei pressi di un ospedale. Di dotare il nosocomio di una struttura del genere si iniziò a parlare una quindicina di anni fa, quando fu pure finanziata con cinque miliardi di lire. Però è finita nel dimenticatoio e i soldi investiti altrove. Dovrebbe sorgere proprio sulla cosiddetta ’fossa’. L’ex direttore in più occasioni, a partire dal 2014 quando era responsabile del distretto, ha parlato di tale struttura necessaria per realizzare un servizio riabilitativo di qualità.

Silvio Sebastiani