Sorpresa, arrivano i vigili del fuoco. In regalo quaderni, matite ed emozioni

È stata una sorpresa gradita la visita di alcuni vigili del fuoco del Comando di Fermo presso la Fondazione Sagrini. Un’iniziativa fortemente voluta dagli uomini del comando che hanno voluto regalare ai bambini ospiti della struttura del materiale per l’inizio della scuola. Un momento molto bello per i bambini che hanno potuto vedere da vicino un’autopompa e provare l’esperienza di utilizzare alcuni degli strumenti a disposizione. Tanti i sorrisi dei bambini evidentemente emozionati per l’iniziativa, nel sognare di essere dei piccoli ’Sam il Pompiere’ e magari sperare di diventare un giorno anche loro un Vigile del Fuoco. Il cda ha ringraziato di cuore il comandante e tutti i vigili del fuoco per l’iniziativa, ma anche per il loro impegno quotidiano, a tutela della sicurezza di tutti.