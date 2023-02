Sorpresa Felicioni: appoggia Battilà

Scusate, abbiamo scherzato. Alessandro Felicioni non è più candidato sindaco di Coalizione Civica. Mentre c’era chi sperava, pure con un certo ottimismo, che potesse fare un passo indietro per accomodarsi alla corte di Massimiliano Ciarpella, Felicioni spiazza tutti facendo sì, un passo indietro, ma a favore di Gian Vittorio Battilà. Il figliuol prodigo, col bagaglio della Coalizione Civica per Pse, torna alla casa madre, a quel Laboratorio Civico di cui è stato il principale artefice cinque anni fa; che ha rappresentato in consiglio comunale dai banchi dell’opposizione per quasi un intero mandato prima di dimettersi, lasciando in un sol colpo scranno e Laboratorio Civico, con toni neanche tanto diplomatici. Ma tant’è. d’altronde, si sa, in politica (anche se vestita di civismo) mai dire mai. "Abbiamo deciso di unire le forze e far convergere tutte le energie dei due schieramenti per il raggiungimento dell’obiettivo comune: dare, finalmente alla città un’amministrazione fresca, trasparente, che abbia a cuore solo gli interessi della comunità e, soprattutto, nuova; nelle persone, nei contenuti e nel metodo di approccio ai problemi" affermano i direttivi di Laboratorio Civico e Coalizione Civica. "I fermenti pre-elettorali degli ultimi mesi hanno forse fatto perdere di vista a molti la chiara e accorata richiesta di rinnovamento e discontinuità che si alza dalla città. Per questo, la sovrapponibilità dei programmi elettorali, l’identica, forte matrice civica e la visione a lungo termine per la città pressoché coincidenti, hanno costituito gli elementi di fondo per una convergenza del tutto naturale" è la spiegazione di un accordo definito un ‘apparentamento anticipato’: "Le due coalizioni non perdono le rispettive identità, restano autonome. Solo così, infatti, si può ottenere un effetto propulsivo determinante in grado di coinvolgere quelli che si sono avvicinati al Laboratorio Civico e ai suoi alleati (FI, Lega e due liste civiche) e alla Coalizione Civica. Questo progetto di consolidamento serve per tutelare tutte le diverse anime delle due coalizioni, due realtà che, così aggregate, ora hanno anche la forza dei numeri che permetterà di far avvicinare molti altri". Sarà l’ultimo scossone di assestamento di questa labirintica pre campagna elettorale? Si vedrà, magari anche in base all’esito del summit dei vertici regionali del centrodestra in un ultimo (?) tentativo per riuscire ad andare tutti insieme allegramente verso le urne.

Marisa Colibazzi