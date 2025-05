Sorpresi con cocaina, eroina e marijuana: scattano due denunce

Giro di vite dei carabinieri sullo spaccio e il consumo di sostanze stupefacenti. A Fermo, i militari della stazione di Monte Urano hanno denunciato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio un 22enne marocchino, senza fissa dimora. Il giovane è stato controllato in zona Campiglione e trovato in possesso di 8 grammi di cocaina e 7 grammi di eroina, sostanze suddivise in dosi e confezionate con involucri di cellophane, pronte per essere cedute.

Ad Amandola invece i carabinieri del posto hanno denunciato un 35enne residente nel Maceratese che, controllato alla guida di un’auto, è stato sottoposto a perquisizione e trovato in possesso di 45 grammi di marijuana. Per tale ragione la patente è stata cautelativamente ritirata. Segnalazioni, non solo per i pusher, ma anche per i consumatori di droga.

fab.cast.