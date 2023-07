Sorpresi con la cocaina In due nei guai

I carabinieri li hanno avvistati con fare sospetto all’interno di un terreno e non ci hanno visto chiaro. Hanno deciso così di approfondire gli accertamenti e hanno fatto centro. I militari di Porto Sant’Elpidio hanno denunciato un 48enne di Porto San Giorgio, già noto alle forze dell’ordine, e un albanese di 43 anni, anch’egli con precedenti penali. In particolare, durante un controllo stradale serale, effettuato a Porto Sant’Elpidio, i militari hanno individuato e fermato i due uomini sospetti che si trovavano all’interno di un terreno agricolo. L’attenzione dei carabinieri è stata attirata dallo strano comportamento dei due individui che, alla vista dei militari dell’Arma, hanno cercato di disfarsi di un involucro in cellophane termosaldato. I carabinieri, prontamente intervenuti, hanno recuperato l’involucro, che è risultato contenere sostanza stupefacente di tipo cocaina, con un peso approssimativo di circa 6 grammi, destinata alla cessione a terzi. La sostanza stupefacente è stata posta sotto sequestro penale e sarà successivamente depositata presso l’ufficio dei corpi di reato del tribunale di Fermo. Il Comando provinciale dell’Arma sottolinea che continuerà a intensificare gli sforzi per contrastare il traffico illecito di stupefacenti, le recenti frequenti operazioni condotte dai carabinieri in tal senso, dimostrano l’impegno costante nella lotta contro la criminalità diffusa che mina il senso di sicurezza della cittadinanza.