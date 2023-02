Sorpresi con la droga in un parco Condannati due giovani marocchini

Erano stati trovati in possesso di hashish pronto per essere smerciato. Per questo motivo un albanese di 25 anni e un marocchino di 24 sono finiti alla sbarra. Entrambi, al termine del processo, sono stati condannati a un anno e quattro mesi per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio in concorso. In due erano finiti nei guai a seguito di una articolata attività di controllo dei carabinieri, con l’ausilio dell’unità cinofila della Guardia di Finanza di Fermo. Durante una verifica all’interno del parco di villa Barrucchello di Porto Sant’Elpidio i militari dell’Arma hanno sorpreso l’abanese e il marocchino mentre trafficavano con qualcosa. A seguito di una perquisizione personale con il cane antidroga, avevano trovato sulla panchina, dove entrambi erano seduti, 16 grammi di hashish contenuti in un sacchetto di plastica e quasi un grammo di marjuana anch’esso contenuto in un involucro di cellophane.