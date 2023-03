Sorpreso a cedere droga Tre anni per spaccio

Lo tenevano d’occhio da tempo e, dopo una serie di lunghi appostamenti, lo avevano colto in flagranza di reato proprio mentre stava cedendo una dose di cocaina. La successiva perquisizione domiciliare aveva fatto poi emergere il grosso della merce. Per questo motivo un 50enne di Sant’Elpidio a Mare è finito davanti al giudice del tribunale di Fermo ed ha patteggiato una pena di tre anni di reclusione per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’operazione era stata messa a segno nel febbraio 2021 dai carabinieri del Nucleo investigativo provinciale a Sant’Elpidio a Mare quando i militari dell’Arma avevano proceduto all’arresto dell’uomo. I carabinieri erano intervenuti dopo che 50enne, mentre si trovava nei pressi di un bar a ridosso della costa, era stato sorpreso mentre cedeva un involucro contenente cocaina a un giovane sopraggiunto a bordo di un’auto. Vistosi scoperto, l’uomo si era dato alla fuga, durante la quale aveva cercato di disfarsi di altri involucri termosaldati che aveva indosso, poi recuperati dai militari dell’Arma, che lo avevano in poco tempo bloccato e catturato. Complessivamente erano stati rinvenuti 10 involucri termosaldati, contenenti complessivamente 8 grammi di cocaina e 14 di hashish. La successiva perquisizione presso la sua abitazione aveva invece portato al recupero di ulteriori 400 grammi di cocaina pura, oltre a un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi. La droga, che al dettaglio avrebbe fruttato un ricavo di oltre 120.000 euro, il materiale rinvenuto e la somma di 430 euro che l’arrestato aveva con sé al momento della cattura – ritenuta provento di attività illecita di spaccio di sostanze stupefacenti – erano stati sottoposti a sequestro. Il pusher era stato tratto in arresto e associato presso la casa di reclusione di Fermo.

Fabio Castori