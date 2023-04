Sorpreso a rubare cellulari da smaltire

Si era recato al centro di raccolta rifiuti e aveva rubato diversi telefonini pronti per lo smaltimento. La cosa però non era sfuggita ai carabinieri che avevano denunciato in stato di libertà alla Procura un marocchino di 35 anni già noto alle forze dell’ordine. Il nordafricano è stato processato per reato di furto ed è stato condannato a un anno e due mesi. Il giovane era stato sorpreso a Porto San Giorgio, intorno alle 21, all’interno del centro di raccolta di rifiuti del luogo, dove si era impossessato di alcuni cellulari depositati per l’avvio allo smaltimento. Lo straniero era stato pertanto condotto in caserma e denunciato per furto. Occultati sulla sua persona erano stati rinvenuti sei cellulari ed alcuni accessori di telefonia, immediatamente restituiti al legittimo proprietario per attivare nuovamente le procedure di smaltimento. Risultato irregolare sul territorio nazionale ed era stato denunciato anche per immigrazione clandestina.