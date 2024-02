Sorpreso a rubare in uno chalet. Fugge in mare e rischia di annegare

Arresto a dir poco avventuroso, quello eseguito dagli agenti della polizia della questura di Fermo nella notte tra lunedì e ieri a Porto Sant’Elpidio dove, un ladro è stato salvato dall’annegamento per poi essere arrestato per furto aggravato. Tutto è iniziato con la richiesta alle forze dell’ordine lanciata da via Faleria, per la segnalazione di una persona all’interno di uno stabilimento balneare pizzeria, intenta a frugare nei locali. La richiesta è stata lanciata a seguito dell’attivazione dell’allarme dell’esercizio commerciale intorno alle 3.30, segnalando anche l’uscita dallo stesso locale, di un uomo di colore e vestito in abiti scuri. Alla vista degli agenti giunti immediatamente sul posto, l’uomo in questione si è dato alla precipitosa fuga scappando sulla spiaggia in direzione nord.

Nel momento in cui è stato raggiunto dagli agenti, però, l’uomo si è gettato in mare convinto di raggiungere gli scogli e sottrarsi all’identificazione. Ma il ladro non ha fatto i conti con la realtà e dopo essersi allontanato sempre di più dalla costa, è andato in difficoltà iniziando ad annaspare nell’acqua gelida e andando con la testa sott’acqua per diverse volte, fino a lanciare grida di aiuto. Vista la situazione di pericolo imminente, i due capi equipaggio, nonostante le condizioni avverse del mare agitato e la scarsa visibilità della notte, hanno deciso di non attendere i soccorsi preposti ma di agire subito per salvare l’uomo.

Gli agenti hanno così trascinato in acqua un vecchio pattino di salvataggio presente in spiaggia e si sono lanciati in mare aperto cercando di avvicinare il più possibile l’uomo in difficoltà riuscendo a farlo salire sul pattino per poi portarlo in salvo.

Il ladro è stato soccorso in ipotermia dal personale del 118 allertato e giunto sul posto che ne ha disposto il trasferimento al pronto soccorso di Fermo per gli accertamenti di rito. Sottoposto a perquisizione, il ladro è stato trovato in possesso di monete rubate dal registratore di cassa dello stabilimento balneare in cui si era intrufolato. Il ladro è stato identificato per poi convalidarne l’arresto, ma gli agenti non hanno certo dimenticato di procurargli (tramite intervento della Caritas) indumenti asciutti.

Paola Pieragostini