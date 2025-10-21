Sorpreso a vendere droga, aveva 130 grammi di cocaina in casa

Era stato notato dai carabinieri mentre cedeva una dose, ma quella scoperta era stata solo la punta dell’iceberg perché, in una successiva perquisizione domiciliare, i militari avevano rivenuto ben 130 grammi di cocaina pronta per essere immessa sul mercato e 10.000 euro provento della sua attività illecita. Per questo motivo, a conclusione delle indagini, un 55enne di Porto Sant’Elpidio è stato rinviato a giudizio. L’uomo finirà alla sbarra per rispondere del reato di detenzione di stupefacente ai fini di spaccio.

Il 55enne era stato arrestato nell’ottobre scorso dai carabinieri di Porto Sant’ Elpidio dopo il sequestro dell’ingente quantitativo di droga. I militari dell’Arma, nell’ambito del costante controllo del territorio, avevano individuato e monitorato un’attività sospetta di spaccio nella zona di via Roma, sempre a Porto Sant’Elpidio, riuscendo alla fine a sorprendere il pusher. Il 55enne era stato notato dai carabinieri mentre stava cedendo un involucro al conducente di un’utilitaria, poi identificato in un residente del luogo, italiano. I militari erano immediatamente intervenuti bloccando i due. I successivi controlli avevano così permesso di recuperare una dose di cocaina appena acquistata.

Poi era scattata la perquisizione nell’abitazione dello spacciatore, dove erano stati rinvenuti ulteriori dieci involucri in cellophane contenenti cocaina del peso complessivo di 70 grammi, Altri 60 grammi della stessa sostanza suddivisi in 96 dosi pronte per essere smerciate, un bilancino di precisione, un grinder con tracce di cocaina, vario materiale utile al confezionamento delle dosi, appunti pertinenti la sua attività illecita, denaro contante di circa 10.000 euro in banconote di vario taglio provento dello spaccio.

L’ uomo arrestato era stato tradotto presso il carcere di Fermo a disposizione dell’autorità giudiziaria. L’acquirente era stato invece segnalato come consumatore alla prefettura di Fermo, che aveva provveduto a far scattare la sospensione della patente di guida.

