Sorpreso con dosi di cocaina. Insospettabile a processo

Lo avevano trovato con addosso undici dosi di cocaina pronte per esser spacciate e, dopo la successiva perquisizione domiciliare, avevano rinvenuto un piccolo bazar della droga nella sua abitazione. Per questo motivo un insospettabile fermano di 50 anni è comparso alla sbarra. Al termine della requisitoria, dopo l’audizione degli investigatori e di diversi acquirenti, il pm ha chiesto il pusher la condanna ad una pena di tre anni e quattro mesi per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Il 50nne era finito nei guai a seguito di un’operazione antidroga messa a segno dai carabinieri di Porto San Giorgio: l’uomo era stato intercettato vicino Lido Tre Archi. Durante la perquisizione personale, i carabinieri avevano rinvenuto undici involucri termosaldati contenenti una sostanza stupefacente, identificata come cocaina, e un telefono cellulare. Successivamente, era stata effettuata una perquisizione estesa presso l’abitazione del 50enne, dove erano stati rinvenuti ulteriori involucri contenenti sostanze stupefacenti di tipo cocaina e hashish, tre bilancini di precisione, materiale per il confezionamento delle dosi e la somma di 600 euro, ritenuta il probabile profitto derivante dall’attività illecita di spaccio.