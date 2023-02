Sorpreso con etti di droga e cartucce mai denunciate

Nel corso di una perquisizione domiciliare e personale eseguita dai carabinieri della Compagnia di Fermo, insieme all’unità cinofila del Comando provinciale della Guardia di Finanza, era stato sorpreso con oltre due etti di cocaina e più di mezzo chilo di hashish, pronti per essere poi ceduti ad altre persone. Lo spacciatore, un 40nne elpidiense, è stato rinviato a giudizio e finirà alla sbarra per rispondere del reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Più precisamente, i militari avevano rinvenuto quattro involucri di cellophane sigillati contenenti cocaina, di peso complessivo pari a 220 grammi, una dose di cocaina del peso di circa mezzo grammo, sei panetti di hashish di peso complessivo pari a 600 grammi, una busta di cellophane sigillata contenente hashish di peso pari a 20 grammi, due bilancini di precisione per la pesatura dello stupefacente, diversi ritagli di cellophane della stessa tipologia di quella utilizzata per il confezionamento della cocaina e dell’hashish rinvenuti, e un apparecchio per il sottovuoto, utilizzato per sigillare la droga. Nel corso della perquisizione, infine, i carabinieri e i finanzieri avevano trovato pure una decina di cartucce per arma comune da sparo calibro 7,65 e calibro 22, mai denunciate all’autorità. Il consistente quantitativo di stupefacente, l’attrezzatura per il confezionamento dello stupefacente e le cartucce rinvenute, ovviamente, erano stati sottoposti a sequestro penale. La perquisizione eseguita dai carabinieri e dai finanzieri era stata disposta con un decreto della Procura della Repubblica di Fermo, su mirata richiesta dei militari dell’Arma che, negli ultimi giorni, aveva notato uno strano andirivieni dall’abitazione del 40enne. Il possessore della droga, del materiale e delle munizioni rinvenute, al termine delle formalità di rito, era stato arrestato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e detenzione abusiva di munizioni. Subito dopo era stato accompagnato presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari, a disposizione dell’autorità giudiziaria fermana in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto.

Fabio Castori