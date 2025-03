Sorpreso mentre fruga in un’auto: denunciato

Aveva forzato la portiera di un’auto e stava trafugando tutto ciò che di prezioso si trovasse all’interno dell’abitacolo. La cosa non è sfuggita alla polizia, che ha intercettato il ladro e ha denunciato per furto aggravato un 50enne di origini marocchine. In particolare, al 112 è pervenuta una segnalazione relativa a un uomo che stava tentando di aprire una Chevrolet in sosta, in via Napoli a Porto Sant’Elpidio. Gli agenti, giunti prontamente sul posto, hanno individuato una persona, corrispondente alla descrizione fornita, che stava rovistando all’interno dell’abitacolo di un veicolo in sosta. Alla vista degli uomini in divisa, il 50enne ha tentato di dissimulare la sua condotta e, con fare smaliziato, ha chiuso lo sportello della macchina e si è allontanato simulando la disinvoltura del proprietario. A nulla è servito, però, tale stratagemma: il marocchino è stato bloccato e identificato dai poliziotti. Colto in flagranza di reato veniva sottoposto a perquisizione, perquisizione che ha permesso di rinvenire all’interno dello zaino da spalla portato al seguito, la refurtiva che il ladro aveva appena rubato dall’auto. Successivamente, il vero proprietario della Chevrolet, contattato dagli agenti, ha riconosciuto senza ombra di dubbio quanto sottrattogli, dimostrando di aver acquistato tale merce poco prima e di averla lasciata all’interno della sua macchina. Il marocchino è stato denunciato all’autorità giudiziaria per furto aggravato.