Sorpreso mentre tenta un furto, arrestato giovane

A Porto Sant’Elpidio un elpidiense di 25 anni è stato colto mentre tentava un furto all’interno di uno chalet. Il giovane si sarebbe introdotto furtivamente nella struttura, approfittando presumibilmente delle ore notturne. Una volta all’interno, avrebbe cercato di forzare il registratore di cassa, con l’evidente intento di impossessarsi del denaro custodito al suo interno. Tuttavia, il suo piano è stato interrotto dall’arrivo dei carabinieri, allertati in tempo reale dalla Centrale operativa grazie ad una segnalazione pervenuta al 112. I militari dell’Arma, giunti rapidamente sul posto, hanno sorpreso il 25enne ancora intento a manomettere il registratore di cassa e lo hanno immediatamente bloccato, procedendo al suo arresto. Il giovane è stato condotto presso la caserma per le procedure di identificazione. Il 25enne, sebbene sottoposto alla misura precautelare degli arresti domiciliari presso la sua abitazione a Porto Sant’Elpidio, in attesa dell’udienza di convalida di arresto, disposta dalla Procura della Repubblica di Fermo, non è stato trovato in casa all’esito del controllo eseguito dai carabinieri della Stazione di Sant’Elpidio a Mare, che lo hanno pertanto nuovamente denunciato per evasione. Non si esclude che il 25enne possa essere coinvolto in altri simili episodi, motivo per cui sono in corso ulteriori approfondimenti.

Fabio Castori