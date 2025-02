Sorpreso senza patente. Un 19enne nei guai

Nell’ambito delle attività di prevenzione e repressione in materia di sicurezza stradale, i carabinieri di Porto Sant’Elpidio hanno denunciato alla competente autorità giudiziaria un 19enne del posto. Il giovane è stato controllato in orario serale alla guida di un’auto di proprietà di un parente e, dichiarando di non avere con sé alcun documento, ha pensato bene di fornire ai militari false generalità, ovvero quelle del fratello maggiore. I carabinieri hanno però smascherato il ragazzo in pochi minuti, accertando che non aveva mai conseguito la patente di guida. Nella circostanza, il 19enne è stato trovato in possesso di un’esigua quantità di cocaina e pertanto segnalato alla prefettura per il divieto di ottenere la patente di guida o il patentino, il porto d’armi, il passaporto e la carta di identità per l’espatrio. Questo episodio evidenzia il costante impegno profuso dall’Arma nel garantire la sicurezza sul territorio. I cittadini sono invitati a segnalare tempestivamente al numero 112 qualsiasi movimento sospetto o anomalo e condividere eventuali informazioni utili ai fini della prevenzione.