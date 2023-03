Sorridere davanti ai guai: così fanno gli eroi

Sono a conoscenza di molti eroi comuni. Uno è mio zio. Egli è uno dei tanti eroi comuni che combattono per la salute. Il problema è una malattia che si può curare, ma che ti consuma fino a che non sei così stanco da desiderare di smettere di lottare. Mio zio, però, tiene duro.

Lui non è una persona che parla molto di sé o di come sta, preferisce argomenti che vedono al centro me, nonna, mamma o zia. Scherza sempre, anche quando parliamo della sua malattia e sorride, finché poi non gli viene un colpo di tosse che lo fa piegare sulle ginocchia. Sono passati diversi giorni da quando ha saputo ‘dell’ospite sgradito’ e ora sappiamo che ha pure una massa al rene. Quando parla lo ascolto sempre. Anche di notte, quando tossisce. Lo guardo per ricordarmi sempre i suoi occhi chiari, tanto simili a quelli di mio nonno. Ogni tanto osservo le sue gambe per vedere se sono dimagrite. Ci sono delle volte che mi viene vicino, mi abbraccia e poi mi dice che lui ci sarà sempre, nella testa e nel cuore, allora in quel momento percepisco la sua paura, riesco ad avvertirla. Sento anche l’angoscia di nonna a cui ogni tanto, la sera, vengono gli occhi rossi e, per non farsi vedere, si volta verso la parete. Lo so che piange.

Mamma, invece, resiste di più: accompagna zio alle visite, si occupa di me, pensa a nonna e in tutto questo la mattina si alza alle 5:45 per andare a lavoro. Anche lei per me è un’eroina comune, di quelle che non smettono mai di aiutare gli altri fino a che, la sera, non crolla sul divano sfinita con ancora le scarpe. Vorrei che tutto tornasse come prima.

Vorrei che mamma stesse tranquilla e zio in salute. Vorrei nonna serena e nonno qui presente. Lui sì che avrebbe provato a tirarci su il morale. Il destino però ha voluto così ed io davvero non posso fare nulla per cambiarlo. Si, è vero, non è giusto. Ma c’è mai stato qualcosa di veramente giusto nella vita? Intanto mi godo mio zio che sta cercando di essere coraggioso e di non lasciarsi avvilire. Dobbiamo tenerci strette le persone che amiamo, perché poi non ce le ridarà più nessuno.

Gaia Gallucci