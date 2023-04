Sorriga e i tredicenni del 1998

Cosa facevano i tredicenni a Porto San Giorgio nell’estate del 1998? Lo abbiamo scoperto leggendo il libro di Nicolò Sorriga, scrittore romano che trascorreva nel nostro paese le sue vacanze estive insieme ai nonni. Dopo aver letto il libro, il 20 gennaio insieme ai nostri compagni del corso Montessori, abbiamo avuto il piacere di accogliere a scuola l’autore di ‘1998 quando vincemmo il Tour de France’, Nicolò Sorriga. Il libro narra le sue avventure dell’estate del ‘98 quando Marco Pantani vinse il Tour de France; lui parla di come trascorreva le sue giornate, del nonno, grande appassionato di ciclismo, con cui guardava la gara, dei suoi amici di allora, delle loro gare di biglie in spiaggia e di una corsa in bici che chiamavano ‘Il girone’ dove indossavano maglie di colore diverso a seconda del traguardo raggiunto. È bello vedere come nelle pagine del libro siano riconoscibili alcuni luoghi che conosciamo e frequentiamo anche noi oggi. Nelle gare avevano anche uno sponsor, il negozio di bici ‘Cicli f.lli Pinti’ che noi abbiamo subito identificato nello storico ‘Cicli Cinti’ che si trova nel cuore del nostro paese e si affaccia su Corso Castel San Giorgio. Nicolò è stato molto simpatico, ha risposto alla raffica di domande che gli hanno posto bambini e ragazzi, ci ha raccontato anche della sua vita al di fuori dell’attività di scrittore, ci ha detto che lavora nel settore sociale.

Classe II E