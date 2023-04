Sorrisi e i nasi rossi in Pediatria Tornano i volontari di Magicabula

Mancavano i sorrisi e i nasi rossi dei clown tra le corsie del reparto di pediatria, mancava l’allegria che i volontari di Magicabula sanno regalare ai piccoli, ricoverati nel posto in cui nessun bimbo dovrebbe stare. E allora sabato primo aprile è stato proprio un giorno di festa, per il ritorno dei clown dottori dell’associazione, in ospedale. È stato solo un breve rientro per la consegna al reparto Pediatrico dell’Ospedale Murri del materiale realizzato dall’associazione, grazie al progetto ‘Più Vicini’ finanziato dalla Coop di Fermo. L’associazione Magicabula è attiva da 11 anni nel fermano con un’idea di volontariato giocoso e divertente che sappia coinvolgere piccoli e grandi attraverso i modi semplici, creativi e profondi propri dell’animo clown. I volontari si occupano di portare allegria al reparto Pediatria dell’Ospedale Murri di Fermo, al Centro Specializzato Nemo dell’ospedale Torrette di Ancona e hanno all’attivo diversi progetti presso case famiglia per bambini, centri residenza per anziani e disabili della zona. L’obiettivo del progetto di questo momento era quello di produrre degli oggetti che potessero rendere meno traumatica la permanenza dei piccoli ospiti in pediatria. L’associazione ha quindi realizzato su Plexiglass una serie di buffi e colorati animali, inventati e ispirati agli stessi clown, che coloreranno il reparto Pediatrico e, con il loro nasetto rosso, faranno compagnia e magari strapperanno un sorriso ai piccoli pazienti e alle loro famiglie. Troviamo quindi: Spilunghina, la giraffina clown che, appesa alle aste delle flebo, sorride ai bambini e confonde il lento e talvolta faticoso scendere della medicina; Ovocotto, il cuoco-clown un po’ trasandato e Rìcciola, una simpatica femminuccia di riccio che arriva con il carrello delle medicine. Hanno presenziato alla consegna del materiale da parte dell’Associazione Magicabula, la Primaria Luisa Pieragostini, il dottor Fabrizio Santillo, della Direzione Medica Ospedaliera e la Coordinatrice Infermieristica Pamela Cicchiné, intervenuti a testimonianza della bontà dell’iniziativa.