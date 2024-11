Sos carenza di primari. Cesetti: "La sanità fermana continua a perdere pezzi"

Le gravi carenze di primari e personale sanitario nell’ospedale di Fermo torneranno in discussione al consiglio regionale di martedì prossimo grazie a un’interrogazione a risposta immediata presentata dal consigliere del Partito Democratico Fabrizio Cesetti. Il Pd torna ad esprimere preoccupazione per la notizia recente dell’addio di Luisanna Cola, da diversi anni alla guida del reparto di rianimazione del Murri: "La sanità fermana – afferma Cesetti – continua a perdere pezzi. Le dimissioni rassegnate dalla dottoressa Luisanna Cola, direttrice dell’Unità operativa complessa di Anestesia e Rianimazione dell’Ospedale di Fermo, vanno a peggiorare un quadro generale già molto precario. E sarebbe molto grave se, come si vocifera all’interno del nosocomio, questa decisione fosse stata assunta a causa di insanabili tensioni con la dirigenza dell’Ast. D’altra parte, che esistano seri problemi tra la stessa Ast e il dipartimento dell’Emergenza-Urgenza, non è notizia solo di oggi. Si ricorderà, infatti, che già due anni fa anche il primario del Pronto soccorso aveva lasciato il servizio presso l’ospedale di Fermo e, a oggi, il suo ruolo è ancora ricoperto dal direttore "facente funzioni", peraltro prossimo al pensionamento".

Cesetti sottolinea che l’emergenza-urgenza è un settore estremamente delicato, dove spesso a essere in ballo sono le vite dei cittadini: "E lo è soprattutto nella nostra provincia, l’unica nelle Marche ad avere un solo Pronto soccorso. È impensabile che i rapporti con il personale siano gestiti in modo così approssimativo, come è inaccettabile il continuo rinvio di misure per la copertura immediata dei posti vacanti dei medici. Proprio su quest’ultimo punto, ho presentato un’interrogazione alla giunta regionale per sollecitarla a intervenire nei confronti del direttore generale della Ast affinché siano adottati in via prioritaria i necessari provvedimenti e le conseguenti misure organizzative volte a restituire piena funzionalità all’Emergenza-Urgenza di Fermo, ma anche per interrompere la drammatica fuga a catena di medici".

Il Pd regionale parla di tracollo della sanità fermane, "al di là delle continue e roboanti dichiarazioni della giunta regionale. La mancanza di primari in settori chiave e le gravi carenze di personale, che ne sono due dei più evidenti aspetti, minano la credibilità e la stabilità della struttura sanitaria, arrecando grave danno non solo ai cittadini ma anche all’immagine della stessa Ast. La giunta regionale deve smetterla di approfittarsi del senso di responsabilità e dell’abnegazione del poco personale in servizio: basta con le promesse da passerella istituzionale, servono risposte concrete e immediate", conclude Cesetti.

