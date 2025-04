Sospesa la chiusura della filiale di Banca Intesa a Montegranaro

Chiama in causa i carichi da 90 l’amministrazione del sindaco Endrio Ubaldi per difendere la prosecuzione dell’attività dello sportello di Banca Intesa la cui chiusura era stata annunciata per giugno. Della questione, venuta alla luce una ventina di giorni fa, sono stati interessati sia i vertici regionali dell’istituto di credito sia, addirittura, il ministro dell’economia e delle finanze, Giancarlo Giorgetti fino al vicepresidente del consiglio dei ministri, Matteo Salvini, attraverso la pronta intermediazione dell’ex onorevole Mauro Lucentini. Tutti insieme per ottenere, almeno per il momento, la sospensione della chiusura.

"Non appena appreso della imminente chiusura – ricorda il sindaco Ubaldi – mi sono subito attivato, insieme ai colleghi dell’amministrazione e con Lucentini che è in strettissimo rapporto con il ministro Giorgetti e con lo stesso Salvini. Ho anche inviato una lettera ai vertici regionali dell’istituto di credito e abbiamo avuto un incontro anche con i ministri della Lega". Una operazione diplomatica serrata che ha portato alla notizia dell’altro giorno, comunicata dal responsabile di zona "che mi ha dato la conferma che la filiale a giugno non chiuderà".

Il sindaco Ubaldi ammette che non si può ancora parlare di revoca della decisione di chiusura "non sappiamo se la banca tornerà sulle sue decisioni o meno, ma intanto si è aperta una riflessione". A sostegno delle proprie tesi Ubaldi ha portato a Banca Intesa anche il ‘racconto’ di una realtà cittadina ricca di imprese in cui la funzione di uno sportello bancario come quello di Banca Intesa è importante e va mantenuta.