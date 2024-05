Sospetto davanti alla scuola: denunciato

Atteggiamento aggressivo, resistenza verbale e fisica verso gli agenti di polizia e minacce, sono terminati con la denuncia di un casertano 40enne residente in Campania. Il fatto risale ai giorni scorsi, quando una squadra Volante verso le 17, stava pattugliando il Comune di Porto Sant’Elpidio. L’attenzione degli agenti è stata richiamata da una Fiat 500X notata nei parcheggi della scuola Galileo Galilei, con a bordo tre individui. I poliziotti, insospettiti in quanto la scuola fosse chiusa, hanno deciso di dirigersi verso l’auto in questione. A quel punto gli agenti hanno notato un quarto uomo allontanarsi velocemente a piedi, mentre il conducente della Fiat tentava la retromarcia: gli agenti hanno fermato l’auto e identificato i tre uomini a bordo risultati essere un algerino di 25 anni e due fratelli casertani di circa 40 anni, residenti in Campania. Dalle verifiche in banca dati, è emerso che i fratelli casertani contano numerosi precedenti per furti in abitazione e in cantieri edili, rapina, ricettazione, sequestro di persona e resistenza a pubblico ufficiale. Mentre l’algerino, residente nel fermano e regolare sul territorio italiano e stato fatto allontanare, i due fratelli si si sono mostrati fin da subito insofferenti al controllo e incapaci di fornire una valida giustificazione della loro presenza in quel luogo. Da qui, la reazione violenta di uno dei due fratelli che ha addirittura sferrato alcuni colpi cercando di ferire gli agenti oltre ad una serie di insulti verbali. L’uomo violento è stato caricato sull’auto di servizio per il trasporto in questura, dove al termine dei controlli, è stato nuovamente denunciato, mentre il fratello ha raggiunto lo stesso luogo al volante della sua auto. Alla polizia non è ovviamente sfuggito il quarto uomo che inizialmente era scappato a piedi. Si tratta di un algerino noto alle forze dell’ordine.

Paola Pieragostini