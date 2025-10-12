Sospetto raggiro di anziano: "Così hanno ripulito mio zio"

Una complessa battaglia legale ha coinvolto Giovanni Virgili, un 90enne di Fermo, originario di Castignano, rimasto vittima, secondo le accuse, di una sistematica spoliazione del proprio patrimonio da parte dei parenti stretti. Una storia in cui la vittima non è autosufficiente e ha problemi cognitivi, tanto che è stato nominato un tutore legale per accudirla e amministrarla, la nipote Egle Di Sebastiano. "Tutto è iniziato – spiega la donna – prima della morte della moglie di mio zio, già invalido civile e affetto da decadimento cognitivo. Si è trovato a vivere, tra il settembre 2021 e il maggio 2022, con la sorella della defunta e con il marito di lei. I loro figli, ormai adulti e in servizio nei carabinieri, avevano lasciato casa, così i coniugi hanno deciso di trasferirsi stabilmente nella casa degli zii, ufficialmente per aiutare mia zia, che, dopo un intervento per patologia tumorale non era più in grado di seguire mio zio, e poi per assistere lui". Fin qui sembra tutto nella norma ma poi "abbiamo scoperto che il conto corrente di mio zio era stato svuotato. Sono state riscosse polizze vita, disinvestiti buoni fruttiferi e addirittura venduta la casa di famiglia. In meno di un anno, sono spariti oltre 130.000 euro. Mio zio non era più in grado di intendere pienamente e quelle operazioni non erano frutto della sua volontà. Mio zio, in alcuni momenti, ci confidava di temere di essere sedato di nascosto con farmaci". A quel punto "ci siamo rivolti ad un legale – continua di Sebastiano –, l’avvocato Luciana Tosoni che con dedizione ha svolto tutte le indagini, sconfessando puntualmente le tesi del pm che aveva chiesto l’archiviazione. Grazie al suo lavoro, il gip ha accolto l’opposizione e riaperto le indagini. Ma nonostante questa ordinanza, il pm ha richiesto nuovamente l’archiviazione. L’avvocato Tosoni non si è arresa: ha ripresentato una nuova opposizione, basandosi solo su prove documentali, e ha chiesto il rigetto dell’archiviazione, l’imputazione coatta degli indagati, e, in subordine, nuove indagini". Com’è la situazione oggi? "Purtroppo, la Procura di Milano, che indaga per competenza territoriale, visto i reati si sarebbero consumati in Lombardia, dove mio zio si era traferito temporaneamente, sembra ignorare le evidenze emerse. La diffida per la restituzione delle somme inviata da mio zio nell’ottobre 2023 è rimasta senza alcun riscontro. Dall’altra parte, però, la seconda opposizione alla richiesta di archiviazione è al vaglio del gip, che, ha capito perfettamente la situazione. Mio zio, dopo la seconda richiesta di archiviazione da parte del pm ha perso fiducia nelle istituzioni. Oggi chiede solo giustizia, e io con lui. Vorrei che questa storia fosse conosciuta, perché nessun altro anziano debba subire umiliazioni simili nell’indifferenza generale".

La controparte, contattata, ha preferito non rilasciare dichiarazioni.

Fabio Castori