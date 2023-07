Sosta selvaggia al Girfalco "Ora basta, servono bus"

di Angelica Malvatani

Certi sposi pensano proprio a tutto, per far star bene gli invitati. Ecco allora che qualche giorno fa si è visto un bus navetta che ha accompagnato parenti e amici degli sposi al Girfalco, dal maxi parcheggio, senza gravare sul parco con le auto. Lo segnala Elvezio Serena, presidente onorario di Italia Nostra, che spiega come una situazione così dovrebbe essere prevista sempre da chi organizza iniziative che portano decine o centinaia di persone al Girfalco, evitando così la solita congestione di auto in via Mazzini e nell’arco di ingresso in piazza, con l’impegno (a volte) di un vigile urbano a regolare il semaforo.

È evidente che il problema dei parcheggi è quanto mai pressante in centro storico, coi residenti che non vivono e i visitatori che inventano aree sosta ovunque: "E’ ora di far circolare in alcune zone del centro storico solo i residenti autorizzati, che riscontrano sempre più difficoltà a parcheggiare e a rientrare nelle loro abitazioni, specialmente nelle ore serali e notturne – spiega Serena –. Ritengo non ci debbano essere eccezioni, e non bisogna aspettare l’entrata in funzione dell’ascensore per la Cattedrale: chi organizza eventi al Girfalco provveda con navette o trenino". Per Serena è tempo di dire basta con l’invasione di auto in piazza quando arriva qualche ministro o personaggio famoso. Basta con le auto in largo Temistocle Calzecchi Onesti e dintorni, che ostacolano le manovre dei bus e costringono i pedoni a passare in mezzo alla strada, con seri pericoli per la sicurezza: "Direi che è proprio il caso di vietare del tutto l’invasione di auto sul parco del Girfalco, che denuncio invano da tanti anni. Oltre che un pessimo biglietto da visita per i turisti, è anche una grave offesa per i fermani, e non solo, che ricordano il Girfalco come un parco-giardino, fiore all’occhiello della città, ben curato dal custode. I vigili devono controllare".

Serena sottolinea che è tempo di prendersi cura di tanti angoli del cuore della città: "Penso alla casa del custode, è triste constatare che la casetta al Girfalco, venduta dal Comune ad un privato oltre due anni fa, sia rimasta ancora abbandonata e inutilizzata, così come è desolante vedere la fine che ha fatto il cinema Helios, in stato di abbandono ormai da dodici anni. Con una capienza di circa 600 posti oggi avrebbe rappresentato una più flessibile e valida alternativa al Teatro dell’Aquila, sicuramente meno costoso da gestire e, vista anche la lunga chiusura causa terremoto, anche al centro congressi San Martino".