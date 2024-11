Sostanze chimiche, apicoltori multati

Il Nucleo investigativo dei carabinieri forestali di Ascoli Piceno, in collaborazione con i nuclei di Amandola, Comunanza, Castignano, San Benedetto del Tronto e Fermo, insieme ai veterinari delle Ast attraverso il Dipartimento di prevenzione Uoc igiene degli alimenti e delle produzioni zootecniche di Ascoli e Fermo, hanno portato a termine con successo l’operazione ‘Pifarm’. L’attività investigativa, ha permesso di identificare e colpire pratiche illecite che avrebbero potuto mettere a rischio la biodiversità e la salute delle api, fondamentali per l’ecosistema. Sono stati ispezionati numerosi apiari nel territorio di Ascoli e Fermo, in quattro casi sono state scoperte violazioni significative nell’uso di sostanza attive nocive per gli insetti impollinatori, pertanto sono state elevate sanzioni per l’uso illegale delle sostanze, per un totale di oltre 80.000 euro. Le attività illecite sono state scoperte durante i controlli per accertare la presenza e l’utilizzo di farmaci destinati al trattamento delle api contro la Varroa destructor, un parassita molto diffuso che causa gravi danni agli alveari. L’operazione era finalizzata a garantire il rispetto delle normative sul benessere degli animali e nel settore agroalimentari, ha portato alla luce un sistema di tecniche fai da te illegali, come l’uso di strisce di legno impregnate con cocktail di sostanze chimiche non autorizzate, posti all’interno degli alveari.

Le analisi dei campioni prelevati, consegnati agli Istituto zoo profilattici accreditati, hanno fatto emergere la presenza di nove principi chimici vietati, che nulla hanno a che vedere con i sistemi di lotta alla Varroa autorizzati dal Ministero della salute. Tra i trasgressori anche un apicoltore del Fermano, proprietario di oltre 2.000 arnie. Nonostante l’utilizzo dei composti chimici vietati, gli esami sul miele non hanno rilevato tracce di tali sostanze nel prodotto alimentare. Quanto perché i trattamenti per combattere la Varroa vengono eseguiti dopo la raccolta del miele, inoltre le api riescono a purificare l’alimento miele stoccandolo all’interno delle ‘cellette’, create appositamente con la cera. L’operazione, frutto della sinergia tra l’Autorità amministrativa, le Ast di Ascoli Piceno e di Fermo, e il supporto investigativo dei carabinieri forestale, rappresenta la garanzia che garantisce di tutelare la salute degli ecosistemi, il benessere degli animali e la sicurezza agroalimentare.

Alessio Carassai