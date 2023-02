Sostegno a chi paga l’affitto Al Comune fondi per 50mila euro

Il dirigente del settore politiche sociali e culturali del Comune di Porto San Giorgio ha dato atto con specifica determina che la Regione Marche ha provveduto alla liquidazione del fondo di sostegno per l’accesso agli alloggi in locazione relativo all’anno 2022.

Nello specifico ha assegnato al Comune di Porto San Giorgio e da esso introitato la somma di 48.279,24 euro, un importo comunque insufficiente a soddisfare tutte le richieste pervenute all’amministarzione comunale.

Per tale motivo ha ritenuto di dover escludere due beneficiari alla luce delle disposizioni fornite con D.G.C. n. 1682022 dall’Amministrazione comunale in quanto il contributo concesso sarebbe inferiore a 50 euro. Ha altresì deciso di procedere alla liquidazione del contributo economico per affitti elevati, anno 2022, ai beneficiari risultanti dalla graduatoria dei facenti richiesta unitamente alla somma da erogare a ciascuno ed alla modalità di pagamento.