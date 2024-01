Sostegno al pagamento dell’affitto

E’ stato prorogato al 31 gennaio 2024 il termine per la presentazione delle domande di partecipazione all’avviso pubblico a sostegno delle famiglie in difficoltà economiche per il pagamento del costo dell’affitto riferiti all’abitazione di residenza. Avviso le cui informazioni sono reperibili sulla home page del sito comunale www.comune.fermo.it dove è scaricabile anche il modello di domanda. Una misura con fondi esclusivamente comunali, che aveva una prima scadenza il prossimo 15 gennaio ma il cui termine è stato ora dilazionato fino alla fine del mese. Il sindaco Calcinaro ricorda che i comuni non hanno ricevuto quest’anno il contributo da parte dello Stato attraverso le Regioni per sostenere le famiglie che non riescono a pagare l’affitto, l’amministrazione comunale di Fermo ha deciso di compensare questa mancanza con fondi propri per cercare di dare supporto a nuclei in difficoltà. "Una forma concreta di sostegno per situazioni a basso reddito con contributi al pagamento degli affitti onerosi, con il lavoro importante e prezioso dei Servizi Sociali, un impegno che dimostra l’attenzione per le fasce di popolazione più debole", spiega Mirco Giampieri, assessore alle Politiche Sociali. Per accedere alla misura bisogna essere cittadini italiani o dell’Unione europea o cittadini di Paesi che non aderiscono all’Unione Europea titolari di permesso di soggiorno UE, sempre residenti a Fermo con un reddito Isee inferiore a 6 mila e 500 euro. L’importante è essere riusciti a pagare almeno otto mensilità nel 2023, per affitti che non possono essere superiori a 500 euro. La domanda va presentata dunque entro fine mese sul sito del comune o allo sportello Urp e Sportello Servizi Sociali. Per informazioni: tel. 0734. 284401 – 284236.